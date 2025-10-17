Au apărut imagini filmate din aer cu urmările exploziei care a avut loc la un bloc în cartierul Rahova, din Capitală. În urma exploziei, trei oameni au murit şi alte 13 au fost grav rănite. Din primele informaţii, deflagraţia ar fi fost cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Potrivit martorilor, explozia s-ar fi auzit "ca o bombă".

Din imaginile surprinse se poate observa cum explozia a distrus complet apartamentele de la etajele 5 şi 6, dar a afectat şi restul locuinţelor. Molozul a fost aruncat la zeci de metri în jurul clădirii, inclusiv peste maşinile din parcarea de lângă bloc.

Martorii spun că explozia s-a auzit "ca o bombă", iar suflul deflagrației a zguduit geamurile blocurilor din apropiere. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml.

Momentul exploziei a fost surprins şi de camerele de supraveghere ale unui magazin din apropiere. Pe cameră se poate observa că deflagraţia s-a produs la ora 09:07.

Articolul continuă după reclamă

Alimentarea cu gaze naturale, oprită până sâmbătă în cartierul Rahova

În urma deflagraţiei a fost afectat şi un alt bloc din apropiere, dar şi liceul Dimitrie Bolintineanu. Cel puţin 10 copii de la liceu din apropiere au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost loviţi de cioburi. Părinţii i-au luat acasă, iar cursurile au fost suspendate.

În urma exploziei, Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în zona afectată de explozia de vineri dimineaţă, pentru a asigura intervenţia salvatorilor în condiţii de siguranţă. Peste 1.000 de locuinţe au rămas fără gaz, iar reluarea alimentării este programată sâmbătă seară, potrivit companiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰