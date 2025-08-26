Antena Meniu Search
Video Misiune neobişnuită pentru pompierii suceveni, chemaţi să scoată un cal dintr-o fântână adâncă de 3 metri

Misiune neobişnuită pentru pompierii suceveni care au fost chemaţi să intervină la salvarea unui cal, care căzuse într-o fântână de aproximativ 3 metri.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 08:22

Deși fântâna nu era complet plină cu apă, pereții abrupţi și înguşti îl împiedicau pe animal să iasă singur.

Ajunşi la faţa locului, pompierii au săpat cu ajutorul unui buldoexacator timp de zeci de minute în jurul puţului pentru a ajunge la el. 

Din fericire, calul a fost scos de salvatori teafăr şi nevătămat.

