Misiune neobişnuită pentru pompierii suceveni care au fost chemaţi să intervină la salvarea unui cal, care căzuse într-o fântână de aproximativ 3 metri.

Deși fântâna nu era complet plină cu apă, pereții abrupţi și înguşti îl împiedicau pe animal să iasă singur.

Ajunşi la faţa locului, pompierii au săpat cu ajutorul unui buldoexacator timp de zeci de minute în jurul puţului pentru a ajunge la el.

Din fericire, calul a fost scos de salvatori teafăr şi nevătămat.

