Video Momente de groază pentru un gropar din Botoşani. A fost prins sub un mal de pământ
Un bărbat de 47 de ani, din judeţul Botoşani, a trăit momente de coşmar după ce a fost prins sub un mal de pământ, care s-a surpat în timp ce săpa un loc de veci în cimitirul din localitate.
Colegul său de muncă a sunat imediat la 112, iar pompierii au ajuns foarte repede la faţa locului şi au reuşit să-l scoată în siguranţă pe bărbat. Acesta a fost transportat apoi la spital pentru îngrijiri medicale.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰