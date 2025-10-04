Antena Meniu Search
Video Momente de groază pentru un gropar din Botoşani. A fost prins sub un mal de pământ

Un bărbat de 47 de ani, din judeţul Botoşani, a trăit momente de coşmar după ce a fost prins sub un mal de pământ, care s-a surpat în timp ce săpa un loc de veci în cimitirul din localitate.

la 04.10.2025 , 09:19

Colegul său de muncă a sunat imediat la 112, iar pompierii au ajuns foarte repede la faţa locului şi au reuşit să-l scoată în siguranţă pe bărbat. Acesta a fost transportat apoi la spital pentru îngrijiri medicale.

