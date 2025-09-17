Antena Meniu Search
Momente de panică pe o stradă din Onești. Un bărbat a început să strige disperat după ajutor, spunând că este amenințat cu un cuțit, chiar sub ochii trecătorilor. 

la 17.09.2025 , 08:48

În doar câteva clipe, o patrulă de jandarmi a intervenit şi a pus capăt scandalului înainte ca cineva să fie rănit. 

Agresorul, prins cu un briceag în mână și un altul ascuns în buzunar, a fost imobilizat pe loc și dus la audieri.

