Video Momente de panică în Oneşti. Bărbat ameninţat cu un cuţit, sub ochii trecătorilor
Momente de panică pe o stradă din Onești. Un bărbat a început să strige disperat după ajutor, spunând că este amenințat cu un cuțit, chiar sub ochii trecătorilor.
În doar câteva clipe, o patrulă de jandarmi a intervenit şi a pus capăt scandalului înainte ca cineva să fie rănit.
Agresorul, prins cu un briceag în mână și un altul ascuns în buzunar, a fost imobilizat pe loc și dus la audieri.
