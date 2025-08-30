Video Momentul când şoferul pierde controlul volanului şi se răstoarnă într-o râpă în Iaşi. Doi soţi au murit pe loc
Accident cumplit într-o comună din Iaşi! Un bărbat şi o femeie şi-au pierdut viaţa, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei.
Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere.
În imagini se vede cum persoana care se afla la volan pierde controlul direcţiei de mers, se izbeşte de câteva pubele de gunoi, apoi zboară cu maşina câţiva metri şi se prăbuşeşte într-o râpă de 15 metri.
Din păcate, medicii care au ajuns la faţa locului nu au reuşit să îi mai salveze pe cei doi.
