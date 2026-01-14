Au apărut imaginile de la momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți în urma deflagrației.

În imagini se vede cum un bărbat care trecea întâmplător chiar pe lângă sediu a fost luat în plin se suflu exploziei. Alte două persoane care staționau pe stradă au fost și ele surprinse de deflagrație.

Surprinși de deflagrație

Trei polițiști au fost răniți în incident. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a intervenit, miercuri dimineață, la ora 08:18, în urma unei explozii, neurmate de incendiu, produse într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj.

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj format din 10 pompieri.

În urma exploziei au rezultat trei victime, toate angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Două persoane au suferit arsuri: un bărbat de 37 de ani, lucrător la biroul cazier judiciar și evidența operativă a fost transportat la spital, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, iar cea de-a doua victimă, șeful biroului rutier Lugoj, 42 de ani, a fost evaluată medical la fața locului, cu arsuri minore la nivelul unui membru superior. A treia persoană, un lucrător pe cercetări penale la biroul rutier, a suferit un atac de panică.

Cauza exploziei urmează să fie stabilită, se fac măsurori la fața locului. La prima vedere există acumulări de gaze în subteran.

Reacția Europol

Astăzi, în jurul orei 08:20, în urma unei acumulări de gaze a avut loc o deflagrație, neurmată de incendiu, la o anexă apoliției municipiul Lugoj, unde funcționa poliția rutieră și structura de cazier judiciar.

La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri.

În urma deflagrației, 3 colegi au suferit vătămări grave. Unul din colegii noștri prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare fiind transportat la unitatea spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale, ceilalți doi colegi au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Așa arată incompetența și descurcărea la din Poliția Română. Șefii inspectoratelor județene de poliție au neglijat constant nevoia de recondiționare și renovare a sediilor în care funcționează structurile Poliției Române. Așa am ajuns în anul de grație 2026 cu polițiști care sunt nevoiți să lucreze în condiții total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltrații unde ești expus la riscul constant de a-ți cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizație sanitară de funcționare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR, sau încălzite cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situații și am prezentat public zeci de asemenea sedii de poliție în care intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scios de sub dărâmături.

Să nu uităm că Inspectoratul Județean de poliție Timiș este condus de ani de zile de Chestorul Aurelian Petecel, care a fost foarte atent și econom cu bugetul instituției doar când a venit vorba de polițiștii din subordine. În ceea ce privește domnia sa, autilizat luni de zile (cel puțin atât am putut dovedi) în scop personal resursele instituției, respectiv autospeciala de serviciu și combustibilul instituției pentru a se deplaza de zeci de ori la modesta sa căsuță de vacanță. Chestiune care care a avut parte de o expunere mediatică semnificativă însă șefii Poliției Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituției și chestorul petecel a fost ,,iertat” de o sancțiune disciplinară, totuși a fost obligat să plătească benzina consumată.

În contrapartidă la nivelul IGPR avem sute de polițiști sancționați disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii poliției române. Singurul dezavantaj al acestora este că nu au gradul profesional de chestor de poliție ci de agent și nu sunt șefi de inspectorat ci simplii polițiști, care de altfel prestează zilnic activitățile zilnice care mențin România în topul celor mai sigure țări din Europa.

