O clipă fatală şi un sfârşit tragic pentru o femeie în judeţul Argeş. Se angajase să treacă strada împreună cu logodnicul ei, când a fost luată în plin de o basculantă. Nu a avut nicio şansă. Iubitul ei s-a salvat în ultima secundă.

A realizat că şi-a pierdut iubita, abia la câteva secunde, când a văzut că nu este lângă el. Momentul dramatic a fost surprins de o cameră de bord.

Momentul când tânăra este călcată

Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum basculanta, care circula pe banda întâi, a schimbat brusc direcția și a intrat pe banda a doua, unde a izbit în plin un autoturism oprit regulamentar la trecere.

Impactul a fost atât de puternic, încât mașina a fost proiectată pe contrasens, iar tânăra aflată pe zebră nu a avut nicio șansă. Logodnicul ei a reușit, la limită, să sară într-un șanț și să scape cu viață.

Accidentul a avut loc pe șoseaua Pitesti-Câmpulung, în localitatea Micești.

