Ipoteză şocantă în cazul accidentului aviatic de la Arad! Anchetatorii iau în calcul existenţa unei fisuri în aeronavă. Piloţii cu experienţă cred că şi curenţii din zonă ar fi putut juca un rol decisiv. Specialiştii Autorităţii pentru Siguranţa Aviaţiei Civile au făcut azi măsurători şi au adunat probe. Tot azi au apărut imagini cu momentul în care aparatul de zbor loveşte pământul.

O cameră de supraveghere din fosta fabrică de vagoane a surprins momentul impactului. La ora 11 şi 31 de minute, aparatul de zbor se vede cum vine cu viteză în picaj, se izbeşte de sol şi imediat ia foc. Se pot vedea flăcări uriaşe şi se ridică o coloană de fum. Agenţii de pază alertează pompierii întreprinderii şi sună la 112.

Specialiştii care au periat zona din jurul fabricii de vagoane au fost uimiţi când au găsit obiecte personale ale victimelor şi un buletin, la peste 300 de metri distanţă de locul prăbuşirii. I-a dus la concluzia că acestea au fost pierdute în timpul zborului, posibil printr-o gaură în fuselaj, provocată de lovirea unui obiect sau a unei păsări. Şi geamul carlingii ar fi putut să se deschidă accidental.

Posibile cauze: fisură în fuselaj sau curenți de aer periculoși

"Condiţiile meteo din ziua respectivă erau cu o temperatură destul de ridicată şi trebuie să ţinem cont că avioanele astea zboară, cumva, la limită. Adică doi piloţi, doi oameni în carlingă, aduceau avionul la limita maximă de decolare", a declarat telefonic Cezar Osiceanu, pilot.

"Zona asta tot timpul a fost cunoscută ca termică de serviciu. A încercat probabil cu motorul redus dacă reuşesc să urce. Avionul a intrat în vrie şi probabil că nu a avut înălţime suficientă şi nu a putut să-l scoată", a explicat Zsolt Tamas, fost pilot.

Pilotul, Vlad Zgărdău, zbura de la 14 ani, avea 20 de ani experienţă în aviaţie civilă şi era şi instructor. Fosta soţia nu crede că bărbatul a făcut o greşeală la manşă.

"Poate să fie eroare tehnică, poate să fie un infarct, poate să fie orice. Eroare umană... după cum îl ştiu eu pe el, nu", a mărturisit fosta soţie a pilotului decedat în tragedia aviatică din Arad.

Pilot cu experiență și pasager aflat la primul zbo

Pasagerul său, Vlad, avea 18 ani şi fusese admis la academia de Poliţie din Bucureşti. Îşi dorea o carieră în aviaţie, în paralel cu cea de ofiţer. Părinţii tânărului şi fratele mai mic au venit să se reculeagă la locul tragediei. Poza cu primul şi ultimul zbor al băiatului a fost înrămată şi înconjurată de lumânări.

"Inexplicabil ce s-a întâmplat. Eram acolo, la aerodrom, îi aşteptam. Păcat de toată lumea! Omul era un tip de nota 20", a subliniat tatăl băiatul de 18 ani.

O altă posibilă cauză luată în calcul ar fi cedarea motorului aeronavei care poate duce la pierderea bruscă a altitudinii. Avionul, model Zodiac 601 XL, ar fi trecut recent prin service pentru reparaţii.

