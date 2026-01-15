Al treilea suspect în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner, a fost prins la doi ani după crimă. Zuleam Costinel Cosmin, considerat unul dintre cei mai periculoşi infractori din Europa, a fost capturat în Bali de agenţi Interpol. El are o condamnare la 22 de ani de închisoare, în timp ce ceilalţi doi parteneri ai săi vor face puşcărie pe viaţă.

Zuleam Costinel Cosmin, considerat "creierul" crimei de la Sibiu a fost capturat în Bali. Se ascundea la capătul lumii, într-o casă din Denpasar. Agenţii de la Interpol au intrat peste el fără echipamante speciale, ba chiar încălţaţi în şlapi. Poliţiştii l au imobilizat pe românul aflat pe lista celor ma periculoşi infractori din Europa cu un colier de plastic. Vizibil schimbat, fără barbă, blond şi mai slab, Zuleam este de mai bine de doi ani fugar. Flancat de poliţiştii de la Interpol, individul chiar zâmbeşte când e ridicat.

Din trio-ul criminal mai fac parte Laurenţiu Ghiţă şi Cristian Marian Minae

Date din anchetă arată că după uciderea omului de afaceri Adrian Keiner, Zuleam a fugit în Belgia la fratele tatălui său care l-ar fi ajutat să plece prin Doha, în Jakarta cu destinaţia finală Bali. Zuleam este şeful bandei de hoţi, cel care a pus la cale uciederea lui Adrian Kreiner. Împreună cu alţi doi indivizi, Cirstian Minae şi Laurenţiu Ghiţă au pus planul în aplicare. Cei trei l-au filat pe milionar dintr-o casă părăsită de vizavi.

Pe 6 noiembrie 2023, au intrat peste el în vilă. L-au legat într-un covor şi l-au bătut până la comă, iar pe iubita lui au ameninţat-o cu pistolul ca să le arate unde sunt ceasurile de lux. Fiica omului de afaceri care se afla la etaj a scăpat pentru că s-a ascuns într-un şifonier. Hoţii au fugit cu bunuri de peste 200.000 de euro. Adrian Kreiner a murit mai târziu la spital.

"În casă la tine să nu ai siguranţa zilei de mâine, nici tu, nici familia ta, asta e revoltător", a declarat mama logodnicei lui Kreiner. În primă instanţă Zuleam a primit pentru crimă 22 de ani închisoare, iar ceilalţi doi condamnări pe viaţă. Proba esenţială în anchetă a fost o probă ADN - luată de pe un plic de cafea pe care Zuleam l-a desfăcut cu dinţii. Aşa anchetatorii au reuşit să creionze cercul de suspecţi. Prea târziu, pentru că toţi trei fugiseră din ţară. Zuleam este un "client" vechi al anchetatorilor. Are în palmares maI multe condamnări pentru furt şi tâlhărie, care cumulează 24 de ani de închisoare.

Din trioul criminal mai fac parte Laurenţiu Ghiţă şi Cristian Marian Minae - şi ei cu caziere bogatie. Cristian Marian Minae, zis "Puşcărie", a intrat în 2013 peste doi soţi, în casă, în Dolj de unde a furat un milion de lei. Şi atunci a folosit acelaşi mod de operare ca în cazul Kreiner, tortură. Laurenţiu Ghiţă, fost boxer, era şi el cunoscut dar pentru găinării. A furat lemne, fier vechi sau ţigări. După crimă, cei doi au fugit în Marea Britanie. Minae a fost prins în Irlanda de Nord, la Belfast, iar Ghiţă a fost ridicat din Scoţia de pe un feribot. În maşina lui autorităţilor au găsit cele 16 ceasuri furate de la omul de afaceri Adrian Kreiner, ascunse într o borsetă la blocul motor.

La mai bine de doi ani de la uciderea milionarului, Ministrul de interne e mulţumit de misiunea de capturare şi îşi laudă subalternii. Asta deşi imediat după crimă, poliţia a ridicat un tânăr nevinovat pe care l a confundat cu unul dintre suspecţi. El cere acum daune în instanţă pentru că e strigat de vecini "băiatul cu crima". "Încep prin a mulţumi poliţiei române pentru rezolvarea unui caz foarte important care fusese doar parţial rezolvat în urmă cu câteva luni de zile rezultatul este cu adevărat", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul de Interne. România va începe procedurile de extrădare în cazul lui Zuleam.

"Nu există nicio convenţie, niciun tratat în ceea ce priveşte cooperarea judiciară între România şi Indonezia, de aceea, acţionăm ca şi în alte cazuri în virtutea principiului reciprocităţii", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Cristian Minae şi Laurenţiu Ghiţă sunt deja încarceraţi. La începutul săptămânii au avut primul termen de apel.

