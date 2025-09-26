Un scandal pornit la o şcoală din Gherla între două eleve, s-a terminat cu o încăierare violentă în centrul orașului. Două adolescente s-au bătut până la sânge, sub ochii trecătorilor şi încurajate de alţi colegi. Confruntarea brutală dintre cele două fete minore a fost oprită numai de intervenția unui bărbat.

Totul s-a întâmplat chiar în parcul central din Gherla de față cu mai multe persoane. Din primele date, cearta dintre cele două minore a început încă de la școală, când fetele s-au jignit reciproc. Una dintre ele s-a plâns de acest lucru dirigintei, iar cealaltă a fost extrem de deranjată de acest lucru.

După ore, ar fi vrut să se răzbune și a sărit la bătaie. De la câteva împinsături, conflictul a degenerat și s-a ajuns la lovituri destul de puternice. Mai grav este faptul că niciunul dintre tinerii aflați de față, unii dintre ei, colegi cu victima, nu au încercat să le desparte, ci chiar le-au încurajat.

În cele din urmă, un bărbat care trecea întâmplător prin zonă a aplanat conflictul și a anunțat și școala. Mama fetei bătute spune că întreg episodul a fost brutal pentru fica ei, fiind extrem de afectată psihic, acum refuzând chiar să meargă la școală. În plus, s-a ales și cu mai multe vânătăi și un dinte spart.

Femeia spune că a depus deja plângere la poliție și urmează să se prezinte și la Institutul de Medicină Legală pentru un certificat medico-legal.

