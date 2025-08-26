Anchetatorii au o nouă pistă în cazul celui mai căutat fugar din România. Emil Gânj s-ar ascunde într-o rețea secretă de tuneluri militare. Poliţiştii au început să facă cercetări aici după ce timp de o lună şi jumătate l-au căutat cu sute de oameni dar şi cu drone şi elicoptere pe bărbatul acuzat că şi-a omorât şi incendiat iubita.

Noi indicii sugerează că Emil Gânj, criminalul din judeţul Mureş, s-ar ascunde într-unul dintre tunelurile abandonate din zonă. Surse din anchetă susţin că acesta se deplasează doar pe distanţe scurte şi revine de fiecare dată într-un astfel de adăpost.

Bărbatul este căutat de mai bine de o lună şi jumătate de echipe mixte de anchetatori în trei judeţe: Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj. Recent, au apărut informaţii legate de o reţea subterană extrem de complexă, construită în anul 1968 la comanda lui Nicolae Ceauşescu, în care fugarul s-ar putea ascunde.

Căutările nu se limitează doar la România. Autorităţile au extins verificările şi în străinătate, în Ungaria şi Germania, după apariţia unor piste legate de prezenţa şi deplasările acestuia.

Articolul continuă după reclamă

Vă reamintim că Emil Gânj este urmărit de autorităţi după ce şi-a ucis şi incendiat iubita de 23 de ani.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰