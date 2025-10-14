Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord

Apar noi imagini cu accidentul cumplit din Capitală, în care un şofer de 20 de ani a spulberat pe trecere o mamă cu fiica sa de 2 ani în căruţ. Tragedia a fost surprinsă chiar de camera de bord a tânărului care a provocat accidentul.

În imagini se observă cum mama, care împingea căruciorul cu fetiţa de 2 ani, se strecoară printre maşinile oprite în coloană la semafor pe şoseaua Berceni şi trece pe zebră. După doar câţiva paşi pe care îi face pe trecere este spulberată de autoturism. Impactul este devastator. Femeia este aruncată în aer şi cade între două maşini aflate la semafor.

Mama se afla deja în stop cardio-respirator când au ajuns medicii. Manevrele de resuscitare nu au avut niciun succes. În acest timp, fiul de 10 ani al femeii a sunat pe telefonul ei. A răspuns un medic şi aşa a aflat şi familia de accident. Fetiţa de 2 ani a fost transportată de urgenţă la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitală, unde a fost operată în cursul nopţii pentru fractură de femur, în prezent aflându-se în afara oricărui pericol.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Zona în care a avut loc tragedia este oricum, una periculoasă, spun martorii. "Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni". Individul va fi prezentat astăzi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰