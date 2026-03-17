Video Momentul în care o maşină este cuprinsă de flăcări pe o stradă din Galaţi. Şoferul a reuşit să iasă la timp
Un şofer din Galaţi s-a salvat în ultima clipă din maşina cuprinsă de flăcări.
Bărbatul, aflat în mers, a observat că de sub capotă iese fum, şi în fracţiune de secundă a reuşit să iasă din vehicul, înainte ca acesta să fie înghiţit de foc. Doar o minune şi spiritul de observaţie l-au salvat.
Oamenii aflați în apropiere l-au ajutat să mute maşina într-o zonă mai sigură. Între timp, şoferul a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.
La fața locului au ajuns pompierii, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
După zeci deminute de luptă cu flăcările, pompierii au reuşit să stingă vâlvătaia. Aceştia au stabilit că incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric.
