Video Momentul în care o maşină este cuprinsă de flăcări pe o stradă din Galaţi. Şoferul a reuşit să iasă la timp

Un şofer din Galaţi s-a salvat în ultima clipă din maşina cuprinsă de flăcări.

de Anda Anghelache

la 17.03.2026 , 08:17

Bărbatul, aflat în mers, a observat că de sub capotă iese fum, şi în fracţiune de secundă a reuşit să iasă din vehicul, înainte ca acesta să fie înghiţit de foc. Doar o minune şi spiritul de observaţie l-au salvat.

Oamenii aflați în apropiere l-au ajutat să mute maşina într-o zonă mai sigură. Între timp, şoferul a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

La fața locului au ajuns pompierii, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. 

După zeci deminute de luptă cu flăcările, pompierii au reuşit să stingă vâlvătaia. Aceştia au stabilit că incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric.

incendiu masina galati
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
