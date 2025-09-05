Antena Meniu Search
Momentul în care o tânără din Iaşi e izbită de o maşină. Fata e în comă, cu bazinul şi picioarele fracturate

O adolescentă din Iaşi se zbate între viaţă şi moarte după ce a fost lovită în plin de o maşină. Fata se afla alături de o prietenă când a încercat să traverseze o stradă din Bohotin în momentul în care s-a produs accidentul.

05.09.2025
Miraculos, prietena tineri a scăpat fără nicio zgârietura. Adolescenta lovită este însă în stare gravă la spital. Are bazinul şi picioarele fracturate, iar medicii au pus-o în comă indusă. Impactul a fost atât de violent încât încălţămintea fetei a fost găsită la 10 metri de locul accidentului.

Potrivit IPJ Iaşi, şoferul maşinii a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. De asemenea, şoferul avea toate actele maşinii în regulă. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs accidentul şi ce măsuri ulterioare vor fi luate.

