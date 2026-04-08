Video Momentul în care un adolescent ia la bătaie un bărbat, într-un magazin din Săcele. Victima a ajuns la spital

Un băiat de 16 ani este anchetat de poliţie după ce a luat la bătaie un bărbat. S-a întâmplat într-un magazin din Săcele iar o cameră de supraveghere a surprins momentul. Adolescentul bătăuş a fost reţinut de poliţişti.

de Claudiu Loghin

la 08.04.2026 , 14:10

Din ce au stabilit polițiștii până în acest moment, este vorba despre un conflict spontan, declanșat în condițiile în care atât agresorul cât și victima se cunoșteau anterior. Potrivit anchetatorilor, nu au existat neînțelegeri care să fie dus la acte de violență atât de grave. 

Totul s-a petrecut marţi în jurul orei 16 într-un magazin din municipiul Săcele, județul Brașov. Din informațiile pe care le avem, bărbatul de 58 de ani i-ar fi făcut observații adolescentului la intrarea acestuia în magazin și apoi, când și victima a intrat în magazin, a urmat atacul, după cum se observă în imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video. 

Bărbatul de 58 de ani a ajuns la spital, a suferit leziuni corporale, însă din fericire viața lui nu este în pericol și el nu a rămas internat în spital. Băiatul de 16 ani, presupusul agresor, a fugit imediat după atacul de o violență extremă, însă a fost rapid identificat și prins de polițiști. 

Articolul continuă după reclamă

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru fapta de lovirea sau alte violențe.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

Înapoi la Homepage
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Momentul în care un adolescent ia la bătaie un bărbat, într-un magazin din Săcele. Victima a ajuns la spital
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.