Video Momentul în care un bărbat calcă intenționat cu mașina un câine, într-o localitate din Ilfov

Imagini greu de privit vin din localitatea ilfoveană Vârteju. Un câine a fost călcat intenţionat cu maşina de un bărbat.

de Daniel Petcu

la 18.03.2026 , 08:08

Scena şocantă este surprinsă de camerele de supraveghere ale oamenilor care locuiesc în cartierul rezidenţial.

În imagini se observă cum bărbatul, aflat la volanul unui SUV, calcă intenţionat câinele care doarme pe stradă.

Fără să schiţeze nici cea mai mică urmă de îndoială, individul trece peste animal şi îşi vede liniştit de drum.

Localnicii spun că era câinele cartierului, un pui blând, care era crescut de comunitate. Imaginile au ajuns la Poliţie.

Oamenii din zonă spun că au mai avut conflicte anterior cu el și amenința pe grupurile de proprietari că o să cheme hingherii.

caine calcat ilfov masina
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
