Imagini greu de privit vin din localitatea ilfoveană Vârteju. Un câine a fost călcat intenţionat cu maşina de un bărbat.

Scena şocantă este surprinsă de camerele de supraveghere ale oamenilor care locuiesc în cartierul rezidenţial.

În imagini se observă cum bărbatul, aflat la volanul unui SUV, calcă intenţionat câinele care doarme pe stradă.

Fără să schiţeze nici cea mai mică urmă de îndoială, individul trece peste animal şi îşi vede liniştit de drum.

Localnicii spun că era câinele cartierului, un pui blând, care era crescut de comunitate. Imaginile au ajuns la Poliţie.

Oamenii din zonă spun că au mai avut conflicte anterior cu el și amenința pe grupurile de proprietari că o să cheme hingherii.

