O scenă desprinsă parcă din filme, a avut loc pe o stradă din Făgăraș, unde o mașină a fost distrusă de un incendiu pus intenționat. Mai mult, flăcările puternice au pus în pericol și locuințele din apropiere, autoturismul fiind parcat lângă o instalație de gaz. Proprietarii mașinii se tem acum pentru viețile lor, mai ales că este a doua mașină care le arde în doar 5 luni.

Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se vede cum o persoană cu glugă pe cap se apropie de mașină, o înconjoară, toarnă benzină, îi dă foc și apoi fuge de la fața locului. Mașina a fost incendiată exact în acest loc, la doi pași de regulatorul de gaz metan ce alimentează întreg blocul.

Pe cutia regulatorului se văd, de altfel, urmele arderii. Flăcările au fost extrem de puternice și i-au pus în pericol pe toți locatarii de aici. De asemenea, s-au extins la a doua mașină parcată lângă vehiculul incendiat.

Se văd foarte, foarte clar urmele de ardere. Locatarii blocului au trăit momente de coșmar, mai ales că totul putea să se transforme într-o tragedie. Câțiva vecini au intervenit rapid și au aruncat apă de la balcon până la sosirea pompierilor.

Vecinii de sus au ieșit cu ligheanele de apă și au aruncat până au venit pompierii la fața locului pentru că ajungea la țeava de gaz. Oamenilor le bubuiau balconul. Nu știu dacă am stat 5 minute și s-a auzit buf și o flacără. Puteam să murim, dacă nu mă trezeam, murim acolo, că era plin de fum. M-am dus repede să caut un lighean. Până s-a adus ligheanul să vină, am venit înapoi. Deja a apărut și flacăra din față. De sub două mașini. De sub două mașini și exact, exact sub balconul nostru.

Proprietarii se tem pentru viața lor și nu își pot explica de ce ei au căzut victimele piromanului.

Reporter: Vă e teamă acum, în momentul ăsta?

Bărbat: Da, da. Pentru siguranța familiei noastre, că nu știm cine e. N-am nicio bănuială, că nu am conflict cu nimeni.

Situația este cu atât mai gravă cu cât este a doua mașină a aceleiași familii care arde. În noiembrie anul trecut au avut parte de un incident aproape tras la indigo. Însă, la momentul respectiv, incendiul a fost pus pe seama unui scurtcircuit. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și sunt pe urmele individului.

