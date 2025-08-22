Trei tineri din Timişoara au fost arestaţi preventiv, după ce au snopit în bătaie un bărbat, în faţa unui cazino din oraş. Imaginile de o violenţă greu de descris au fost surprinse de o cameră de supraveghere, care i-a şi ajutat pe poliţişti să-i prindă pe atacatori. Atenţie, nici unul mai mare de 20 de ani.

Potrivit datelor din anchetă, bărbatul în vârstă de 45 de ani se afla în cazino în momentul în care s-a decis să iasă și să intre în supermarket-ul de vizavi ca să își ia ceva de băut. Acolo s-a întâlnit cu unul dintre agresori; cei doi nu se cunoșteau, dar, cel mai probabil din cauza alcoolului pe care l-a consumat în cazino, au început să își adreseze reciproc înjurii.

Lucrurile au degenerat atât de mult încât, la ieșirea din magazin, respectiv la intrarea în cazino, îl așteptau încă doi prieteni ai tânărului, care au tăbărât pe bărbatul de 45 de ani. L-au bătut cu sălbăticie, cu mâinile și cu picioarele, iar atacul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în zonă.

La un moment dat au intervenit și trecători ca să oprească încăierarea, iar polițiștilor locali nu le-a fost deloc greu să îi identifice pe agresori, tocmai pentru că s-au folosit de aceste camere de supraveghere. Cei trei tineri, care au 18, 19, respectiv 20 de ani sunt acum în arest preventiv pentru un dosar penal deschis pentru loviri și alte violențe. Victima lor a ajuns la spital și are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale ca să își revină.

