Video Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate

Rafalele puternice de vânt au provocat pagube însemnate, vineri, în Capitală. În sectorul 4, un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers, iar alte zeci de autoturisme au fost avariate în mai multe zone din București, pe fondul codului portocaliu de intensificări ale vântului.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 15:56

Pompierii ISU București-Ilfov au avut peste 100 de intervenții, vineri, 3 octombrie 2025, din cauza fenomenelor meteo severe. În intervalul orar 10:00–14:00, echipajele de intervenție au fost solicitate în 101 cazuri în București și județul Ilfov.

În Capitală au fost raportate 98 de intervenții, dintre care 72 pentru copaci căzuți și 26 pentru elemente de construcție desprinse. O persoană a fost ușor rănită și a primit îngrijiri medicale la fața locului. De asemenea, 34 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au intervenit în 3 situații similare, pentru îndepărtarea arborilor căzuți.

Momentul în care un copac se prăbuşeşte peste un autoturism, în Bucureşti

Un astfel de incident a avut loc şi în sectorul 4, în zona Luica, unde un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În urma impactului, două autoturisme au fost avariate, însă nu s-au înregistrat victime. Momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.

Autoritățile rămân în alertă, întrucât codul portocaliu de vânt este valabil până aproape de miezul nopții. Rafalele pot atinge intensități care pot produce în continuare pagube.

Pompierii recomandă populației să evite deplasările în zone cu arbori sau clădiri afectate și să anunțe imediat autoritățile în cazul observării unor situații de risc.

