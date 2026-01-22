Video Momentul în care un individ agresează un grup de copii într-un autobuz din Piteşti
Incident revoltător într-un autobuz care face curse locale în Piteşti. Un individ nervos a agresat mai mulţi elevi care mergeau la şcoală, pentru că adolescenţii vorbeau prea tare.
Imaginile îl surprind pe bărbat când aproape că pune la podea un copil, în timp ce adolescenţii din jur sar în apărarea băiatului.
Cel care a postat imaginile online susține că din grupul de copii ar fi făcut parte și fiica sa, care s-ar fi speriat puternic în urma celor întâmplate.
Aceeași sursă mai precizează că minorii nu ar fi mers la Poliție, de teamă, iar părintele nu s-ar fi aflat în localitate la momentul respectiv pentru a putea însoți copilul la depunerea unei declarații, scrie epitesti.ro.
În cele din urmă scandalul a fost aplanat de şoferul autobuzului.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰