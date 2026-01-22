Antena Meniu Search
Video Momentul în care un individ agresează un grup de copii într-un autobuz din Piteşti

Incident revoltător într-un autobuz care face curse locale în Piteşti. Un individ nervos a agresat mai mulţi elevi care mergeau la şcoală, pentru că adolescenţii vorbeau prea tare.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 14:23

Imaginile îl surprind pe bărbat când aproape că pune la podea un copil, în timp ce adolescenţii din jur sar în apărarea băiatului.

Cel care a postat imaginile online susține că din grupul de copii ar fi făcut parte și fiica sa, care s-ar fi speriat puternic în urma celor întâmplate.

Aceeași sursă mai precizează că minorii nu ar fi mers la Poliție, de teamă, iar părintele nu s-ar fi aflat în localitate la momentul respectiv pentru a putea însoți copilul la depunerea unei declarații, scrie epitesti.ro.

În cele din urmă scandalul a fost aplanat de şoferul autobuzului.

