Video Momentul în care un șofer atacă un livrator în plină stradă, la Cluj

Un conflict banal în trafic s-a transformat într-o scenă violentă, în Cluj-Napoca. Un şofer de 38 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a atacat un livrator cu un obiect metalic, în plină stradă.

de Elena Gânguț

la 09.04.2026 , 08:23

Totul ar fi pornit de la o neînţelegere în trafic, pe strada Între Lacuri. Schimbul de replici şi gesturi obscene a degenerat rapid, iar cei doi s-au reîntâlnit câteva minute mai târziu, pe o altă stradă.

Acolo, şoferul a coborât din maşină şi l-a lovit pe livrator în zona picioarelor, după care i-ar fi distrus oglinda scuterului. Actele de violenţă au fost surprinse de un martor care filma de la geam.

Poliţiştii l-au reţinut pe agresor pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru loviri, tulburarea ordinii publice şi distrugere.

Elena Gânguț
Elena Gânguț Like

Elena Gânguț este redactor Observator pentru știrile dimineții din septembrie 2023.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
