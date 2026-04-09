Video Momentul în care un șofer atacă un livrator în plină stradă, la Cluj
Un conflict banal în trafic s-a transformat într-o scenă violentă, în Cluj-Napoca. Un şofer de 38 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a atacat un livrator cu un obiect metalic, în plină stradă.
Totul ar fi pornit de la o neînţelegere în trafic, pe strada Între Lacuri. Schimbul de replici şi gesturi obscene a degenerat rapid, iar cei doi s-au reîntâlnit câteva minute mai târziu, pe o altă stradă.
Acolo, şoferul a coborât din maşină şi l-a lovit pe livrator în zona picioarelor, după care i-ar fi distrus oglinda scuterului. Actele de violenţă au fost surprinse de un martor care filma de la geam.
Poliţiştii l-au reţinut pe agresor pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru loviri, tulburarea ordinii publice şi distrugere.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰