Riadul a devenit un principal centru de evacuare pentru locuitorii înstăriți și directorii executivi care doresc să părăsească Golful, pe fondul escaladării tensiunilor regionale, potrivit unui raport al Semafor.

Cum părăsesc bogaţii zona Golfului, pe fondul atacurilor iraniene. Zborurile ajung şi la 350.000 de dolari - Profimedia

Aeroportul Internațional Regele Khalid din capitala saudită se numără printre puținele aeroporturi majore din regiune care încă funcționează normal după ce atacurile iraniene cu rachete și drone au vizat orașe precum Dubai și Abu Dhabi în weekend, precum și locații din Qatar și Bahrain.

În urma închiderii spațiului aerian în alte părți, directorii executivi și persoanele cu avere netă blocate au călătorit pe uscat la Riad, în unele cazuri efectuând o călătorie de aproximativ 10 ore din Dubai, pentru a se îmbarca în zboruri private sau comerciale din regiune.

Citând persoane familiarizate cu aranjamentele, Semafor a raportat că firmele de securitate private au închiriat flote de SUV-uri pentru a transporta clienții în capitala saudită înainte de a aranja plecări cu aeronave charter.

Printre cei evacuați se numără personalități de rang înalt din cadrul instituțiilor financiare globale, precum și persoane înstărite care se aflau în Golf în interes de afaceri sau de agrement.

Ameerh Naran, director executiv al firmei de brokeraj de avioane private Vimana Private, a declarat pentru Semafor că Riadul este în prezent "singura opțiune reală" pentru cei care doresc să părăsească regiunea, cursele charter cu avioane private din capitala saudită către Europa ajungând la sume de până la 350.000 de dolari.

Rutele alternative s-au restrâns. Furnizorii de servicii de securitate au explorat inițial utilizarea Omanului ca și coridor de ieșire, dar această opțiune a devenit irelevantă după atacurile iraniene raportate asupra infrastructurii portuare a țării și asupra unui petrolier, lăsând Riadul drept cel mai accesibil punct de tranzit, se arată în raport.

Rolul Riadului marchează o schimbare notabilă în percepția riscurilor regionale. În anii precedenți, preocupările legate de securitate - inclusiv atacurile transfrontaliere ale houthi în timpul conflictului din Yemen și perioadele anterioare de instabilitate regională - i-au determinat pe mulți expatriați și lideri de afaceri să favorizeze alte orașe din Golf ca centre de tranzit.

Cu toate acestea, regimul de vize mai flexibil al Arabiei Saudite, care permite acum multor naționalități să obțină vize la sosire, combinat cu capacitatea regatului de până acum de a-și menține spațiul aerian deschis, a consolidat poziția sa ca o poartă temporară de ieșire din regiune.

Deși unele școli au trecut la învățământul la distanță, iar anumite companii au sfătuit personalul să lucreze de acasă, Semafor a raportat că viața de zi cu zi din Riyadh a continuat în mare parte neîntreruptă în comparație cu alte orașe din Golf care s-au confruntat cu atacuri directe.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

