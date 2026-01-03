Antena Meniu Search
Șofer băut, surprins cu maşina pe o pârtie din Pasul Vâlcan. Reacţia poliţiştilor

Un șofer aflat sub influența alcoolului a pus în pericol siguranța oamenilor care se aflau pe o pârtie improvizată din Pasul Vâlcan, după ce a intrat cu mașina pe un drum județean închis circulației pe timp de iarnă, scrie Mediafax. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost oprit de polițiști și s-a ales cu dosar penal.

la 03.01.2026 , 11:28
IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii din Vulcan au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că pe DJ 664 (Pasul Vâlcan), drum închis circulației autovehiculelor pe timp de iarnă, a intrat un autoturism care punea în pericol siguranța persoanelor aflate în zonă, drumul fiind utilizat ca pârtie.

Polițiștii au identificat șoferul, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Vulcan.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe Vulcan pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

