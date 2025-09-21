Imagini incredibile au filmat camerele de supraveghere pe o şosea din Bucureşti. Un şofer a făcut prăpăd în cale după ce s-a urcat băut la volan. A lovit un refugiu de tramvai, a ricoşat într-un stâlp şi s-a oprit abia în zidul unei case de pariuri.

Accidentul a avut loc la 6 dimineața pe șoseaua Chitilei și a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Pe camere se observă cum o mașină pierde controlul, intră în refugiul de tramvai și ulterior lovește un stâlp și se oprește în vitrina unei case de pariori. La volan se afla un cetățean congolez în vârstă de 33 de ani și, în urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat, așa că a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l scoate. Era conștient, însă prezenta răni la un picior.

Polițiștii au putut să-l testeze cu aparatele drugtest și etilotest. A ieșit negativ la droguri, însă pozitiv la alcool. Vorbim despre o alcoolemie de 0,51% alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

A fost transportat la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale, iar după ce va fi externat va trebui să suporte pagubele materiale pe care le-a produs și să răspundă în fața legii.

Doar la casa de pariuri în zidul căreia a intrat cu maşina a produs pagube materiale de peste 6.000 de lei. Din primele date se pare că bărbatul venea din Centrul Vechi, din club și mai avea doar câteva minute până să ajungă acasă.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰