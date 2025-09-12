Decizie şocantă a unui şofer căruia i-au ieşit trei câini în cale. În loc să frâneze, bărbatul în vârstă de 66 de ani a apăsat pedala de acceleraţie.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani este cercetat pentru uciderea cu intenţie a unui animal, faptă pentru care riscă între 3 luni şi 1 an de închisoare sau amendă, pedeapsa urmând să fie stabilită de judecători la finalul procesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal imediat după vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi l-au identificat în câteva ore. Suspectul locuieşte chiar în Panciu, judeţul Vrancea, localitatea unde a avut loc incidentul.

Pe imagini se vede cum bărbatul vine cu maşina din capătul străzii, opreşte autoturismul, iar trei câini se apropie de vehicul. Când animalele ajung în faţa maşinii, şoferul accelerează şi trece cu maşina peste unul dintre câini cu ambele roţi de pe partea stângă, apoi îşi continuă drumul.

Gestul a stârnit revoltă printre localnici şi a atras reacţii dure din partea organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care cer pedepsirea cât mai aspră a bărbatului.

