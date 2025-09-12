Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un şofer din Vrancea calcă intenţionat un câine cu maşina. Locuitorii cer pedeapsa maximă

Decizie şocantă a unui şofer căruia i-au ieşit trei câini în cale. În loc să frâneze, bărbatul în vârstă de 66 de ani a apăsat pedala de acceleraţie.

de Adrian Obreja

la 12.09.2025 , 14:25

Bărbatul în vârstă de 66 de ani este cercetat pentru uciderea cu intenţie a unui animal, faptă pentru care riscă între 3 luni şi 1 an de închisoare sau amendă, pedeapsa urmând să fie stabilită de judecători la finalul procesului. 

Poliţiştii au deschis dosar penal imediat după vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi l-au identificat în câteva ore. Suspectul locuieşte chiar în Panciu, judeţul Vrancea, localitatea unde a avut loc incidentul.

Pe imagini se vede cum bărbatul vine cu maşina din capătul străzii, opreşte autoturismul, iar trei câini se apropie de vehicul. Când animalele ajung în faţa maşinii, şoferul accelerează şi trece cu maşina peste unul dintre câini cu ambele roţi de pe partea stângă, apoi îşi continuă drumul.

Articolul continuă după reclamă

Gestul a stârnit revoltă printre localnici şi a atras reacţii dure din partea organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care cer pedepsirea cât mai aspră a bărbatului.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
sofer vrancea caine mort calcat protectia animalelor ancheta dosar penal
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația?
Observator » Evenimente » Momentul în care un şofer din Vrancea calcă intenţionat un câine cu maşina. Locuitorii cer pedeapsa maximă