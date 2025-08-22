Ofertă inedită la un local din Baia Mare, după ce un televizor a fost furat de pe terasă. Patronul îi promite hoţului o masă din partea casei sau o recompensă celui care îl găseşte.

Furtul a avut loc azi noapte, în municipiul Baia Mare. Un tânăr intră pe terasă, merge glonț la peretele pe care era montat televizorul, îl dă jos și se face nevăzut. Azi dimineață, la primele ore, patronul a postat pe rețele de socializare imaginile surprinse azi-noapte și a cerut ajutorul internauților pentru a îl identifica pe hoț, oferindu-i o recompensă de 500 de lei.

De asemenea, l-a rugat pe hoț să se întoarcă cu televizorul, iar dacă va face acest gest, atunci va avea parte de o masă caldă. Cert este că patronul nu a depus plângere la poliție, dar odată ce imaginile au devenit publice, polițiștii s-au autosesizat, au deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar în aceste momente derulează cercetări pentru a îl identifica pe hoț.

