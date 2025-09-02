Un bărbat în vârstă de 22 de ani din Bucureşti a fost pus oficial sub acuzare pentru ucidere din culpă după ce a lovit mortal o femeie de 71 de ani.

Premieră în România: Trotinetist acuzat de ucidere din culpă

Incidentul a avut loc la data de 14 august 2025, ora 09:43, iar astăzi, 2 septembrie, Parchetul de pe Judecătoria Sectorului 2 anunţă demararea acţiunii penale faţă de inculpat sub aspectul săvârşirii de ucidere din culpă.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe Şoseaua Mihai Bravu, la intersecţia cu Bulevardul Ferdinand I. Bărbatul aflat pe trotinetă a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului.

Comunicatul Parchetului

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 02.09.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 din Codul penal.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice, încălcând astfel prevederile art. 52 alin 1 si art. 135 lit h din RAOUG 195/2002.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a persoanei vătămate, care ulterior a decedat la data de 18.08.2025 la spital.

La data de 02.09.2025 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile.

În acest context atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente.

Autorităţile vor să schimbe regulile pentru biciclişti şi trotineşti

Plimbările cu bicicleta sau cu trotineta electrică ar putea, în curând, să nu mai fi considerate doar activităţi de relaxare. Avocatului Poporului cere reguli mult mai aspre - cască și cursuri de legislatie obligatorii. Oficialii speră că astfel se va reduce numărul tragediilor de pe şosele. Anul trecut, peste 1.500 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.

Cască obligatorie și cursuri de legislație rutieră. Așa ar putea arăta viitorul pentru toți cei care merg pe bicicletă sau trotinetă electrică. O cere Avocatul Poporului, care propune reguli stricte, la fel ca pentru soferi sau motociclişti. "Propunerile noastre vizează mai degrabă o creare a unui cadru de Securitate. Să fie familiarizaţi cu semnele de circulaţie, felul în care trebuie condus pe drumurile publice, pe de altă parte de a le asigura şi o securitate fizică", a declarat Mircea Criste, adjunct Avocatul Poporului.

