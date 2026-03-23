Video S-a dus să facă fotografii, dar a fost atacat de urs. Un turist, la un pas de moarte în Mureş

Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din județul Mureș! Turistul în vârstă de 58 de ani era singur și, potrivit localnicilor, obișnuia să meargă des în zonă pentru a face fotografii.

Redactia Observator

la 23.03.2026 , 08:42
În momentul atacului, bărbatul era cu bicicleta, pe care a abandonat-o pe marginea drumului, ca să scape de sălbăticiune. Nu a reuşit, însă. Rănit, a reușit, totuşi, să sune singur la 112 și să ceară ajutor.

La sosirea salvatorilor, bărbatul era conștient, însă avea mai multe plăgi deschise la nivelul picioarelor și o fractură deschisă la brațul stâng. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat de urgență la spital, în Târgu Mureș.

