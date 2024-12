Postul pe care îl traversăm este unul uşor, în ciuda duratei lungi. Mai avem încă 20 de zile din el, cu încă şapte deglegări la peşte, pe lângă cea de azi. Esenţial este însă ca farfuriile să fie cât mai echilibrate. Asta înseamnă să conţină toate grupele alimentare. La micul dejun putem alege 1-2 felii de paine tartinate cu pastă vegetală şi să completăm partea de proteină cu un mix de nuci, pentru prânz putem opta pentru o ciorbă de zarzavat şi să completăm masa cu o legumă trasă la tigaie, o pastă de năut. La cină putem alege ceva mai uşor, legume verzi din belşug, acompaniate de alţi carbohidraţi, pâine, cartofi sau orez.

Riscurile la care ne expunem dacă ţinem postul incorect

Inspiraţia pentru reţete o putem găsi oriunde. Mai ales că multe dintre ele nu ne ţin nici mult timp în bucătărie. "De pildă, o ţelină, care are aspectul unui piept de raţă cu un piure de cartofi dulci şi cu un sos de legume. Ţelina se face la abur, se găteşte în cuptor, piureul... cartoful dulce se coace, se blendează pentru piure şi cam asta este totul", a declarat Petrică Abălaşei, bucătar. Daca nu mai stiti ce sa gatiti cand postiți, o vizita la piata ar putea sa va ofere inspirația necesara doar privind produsele de pe tarabe. In plus si discutiile cu producătorii locali pot duce la o reteta noua!

Un post incorect poate să crească riscul de carenţe, atrag atenţia medicii. Deficitul de fier şi de calciu sunt cel mai des întâlnite. "Pe vremea rece, consumul caloric al organismului este mare şi atunci trebuie o alimentaţie care să furnizeze această energie. Sunt anumite afecţiuni care se pot înrăutăţi în condiţiile unui post", a declarat Irina Badrajan, medic de familie. De altfel, este recomandat ca cei care suferă de diverse boli să postească doar 2 zile pe săptămână. Iar în ceea ce îi priveşte pe copii, ei pot fi scutiţi de post, până la vârsta de 7 ani şi chiar peste acest prag.

