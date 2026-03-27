Un tânăr de 21 de ani, tatăl unei fetiţe, a murit aseară într-un accident cumplit, într-o localitate din Mehedinţi. Adrian a intrat cu motocicleta într-o maşină oprită pe drum - şoferiţa încerca să întoarcă din mai multe manevre. Şoţul femeii spune că băiatul ar fi putut supravieţui, dacă nu avea viteză atât de mare - peste 100 de kilometri pe oră. Fetiţa şi iubita lui îl aşteptau acasă - chiar anul acesta, aveau nunta programată.

Pasionat de motociclete şi de viteză, Adrian a murit aseară, pe un drum din comuna Corcova. Era şofer de autotren şi avea experienţă la volan. Inclusiv pe motocicletă. Pe reţelele sociale, îşi posta des aventurile pe două roţi.

"Păcat de tinereţile lor că circulă în halul ăsta cu 200 la oră. Putea să fie un copil. Nu poţi să ştii ce-ţi iese în cale", a spus soţul şoferiţei.

Pe un drum drept şi slab iluminat, Adrian nu a văzut că, în faţa lui, o şoferiţă făcea manevre de întoarcere. Motocicleta lui a lovit în plin maşina, apoi a ricoşat într-un şanţ. Femeia de la volan chiar îl cunoaştea - erau din aceeaşi localitate.

"A vrut să treacă prin faţa ei, a realizat că n-are timp şi a culcat. A venit cu motoreta culcată în ea. Ideea este că ea nu conduce des şi face manevrele mai încet. A băgat marşalier, a intrat pe marşalier la jumatea manevrei de întoarcere şi a auzit deodată vuu, bom în ea", a mai spus soţul şoferiţei.

Medicii l-au resuscitat aproape o oră, fără rezultat, în faţa prietenilor şi a apropiaţilor. Deşi purta casă şi echipament, rănile au fost mult prea grave.

"Presupunem o fractură de coloană cervicală şi un traumatism cranio-cerebral închis. S-a încercat 50 de minute. Nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr", a declarat Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinţi.

Adrian avea 21 de ani şi încerca să-şi clădească o viaţă alături de iubita lui. În urmă cu un an, devenise şi tată de fetiţă.

"Urma să aibă nunta da, urma. A făcut botezul la fetiţă", a spus un apropiat.

Şoferiţa de la volan, o femeie de 48 de ani, a fost transportată la spital, cu răni uşoare. Poliţiştii au testat-o pentru alcool, iar rezulatul a fost negativ. Şi motociclistului i se vor recolta probe, pentru a vedea dacă era băut sau drogat la momentul accidentului.

Cezara Radu

