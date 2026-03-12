Noul lider suprem al Iranului a trimis azi primul mesaj text către lumea întreaga, deşi surse spun că acesta ar fi în comă. Mojtaba Khamenei avertizează că ţara sa va bombarda toate bazele americane din regiune şi că va ţine Strâmtoarea Ormuz închisă. Peste noapte, dronele Teheranului au distrus două petroliere în apropiere de Irak, iar specialiştii spun că este cea mai gravă întrerupere a alimentării cu petrol din istorie. Reacţia burselor a venit repede, preţul barilului a depăşit din nou pragul de 100 de dolari.

Un petrolier deţinut de o companie din Grecia şi unul american au fost aruncate în aer în timp ce făceau un transfer de ţiţei.

Atacul a avut loc în Golful Persic, în apele teritoriale ale Irakului, care a decis imediat închiderea porturilor sale.

Până acum, şase nave au fost lovite în Golf, iar economiile mondiale au încasat o lovitură dură - este cea mai gravă întrerupere a alimentării cu petrol din istorie, spun specialiştii.

"Toate resursele noastre militare sunt concentrate în acest moment pe distrugerea capacităților ofensive ale Iranului", a declarat Chris Wright, secretarul american al Energiei.

În acest timp, noul ayatollah a promis iranienilor într.un mesaj scris că Teheranul continuă lupta.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului, iar presa internaţională scrie că ar fi în comă şi că şi-ar fi pierdut un picior.

Contraofensiva Iranului a continuat în ţările vecine. În Bahrain, flăcările s-au ridicat la zeci de metri în aer după distrugerea unor rezervoare de combustibil. Iar în Dubai, dronele au lovit etajul 57 al unui turn rezidenţial. Zeci de locatari au fost evacuaţi de urgenţă.

Tot în Dubai, un elicopter a doborât o dronă la câteva sute de metri de celebrul Burj Khalifa.

Prezent la un miting de campanie, Donald Trump le-a dat asigurări americanilor că regimul islamic este deja învins.

"Am câştigat! Vă spun eu, am câştigat! (Iranienii -n.r.) nu ştiu ce naiba i-a lovit! Au fost loviţi de armata americană!", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

A fost contrazis de Emmanuel Macron.

"Iranul continuă să atace mai multe țări din regiune. Prin urmare, capacitățile sale nu au fost complet neutralizate", a spus preşedintele Franţei.

În California, FBI-ul a avertizat că Iranul ar putea lansa atacuri teroriste cu drone. Una dintre ţinte ar putea fi chiar ceremonia de decernare a Oscarurilor, de la finalul săptămânii.

În acest timp, Israelul a lansat noi bombardamente puternice în Liban şi a cerut populaţiei civile să părăsească sudul ţării. Un libanez a povestit pentru Observator coşmarul prin care trece.

"Atunci când explodează bombele, iar casa şi ferestrele se zguduie, sau când auzi sunetul făcut de motoarele avioanelor de luptă eşti cuprins de o frică primordială", a povestit Oud Charrafeddine, locuitor din Beirut.

Ministrul israelian al Apărării a ameninţat că ar putea confisca sudul Libanului, dacă atacurile Hezbollah continuă.

