Consiliul municipal al Varșoviei a votat joi, aproape unanim, interzicerea vânzării de alcool pe timp de noapte în capitala Poloniei, țară care se numără printre statele din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate rate ale mortalității legate de consumul de alcool.

Capitala europeană care interzice vânzarea de alcool în timpul nopții

Noua interdicție vine după programe pilot derulate în două districte din Varșovia, inclusiv în centrul orașului, unde vânzarea de alcool în magazine și la benzinării a fost interzisă între orele 22:00 și 06:00, relatează AFP, potrivit Mediafax.

"Răspundem unei probleme reale, și anume zgomotul, tulburările de ordine publică, intervențiile serviciilor și nopțile nedormite pentru locuitori", a declarat primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski.

Restricțiile privind vânzarea de alcool pe timp de noapte devin tot mai răspândite în Polonia, aproximativ 180 de municipalități introducând astfel de măsuri între 2018 și 2024.

Multe dintre cele mai mari orașe ale țării, inclusiv Cracovia, Wrocław, Szczecin și Łódź, au implementat măsuri similare.

Cracovia, în special, a observat o reducere semnificativă a incidentelor nocturne după introducerea interdicției. În 2025, poliția a intervenit de 52 de ori pentru consum excesiv de alcool, mult mai puțin decât în 2022, cu un an înainte de introducerea interdicției, când au fost 350 de intervenții.

Potrivit datelor Eurostat din 2022, Polonia se afla pe locul al doilea în UE în ceea ce privește decesele legate de alcool, fiind depășită doar de Slovacia.

Dacă interdicția adoptată la Varșovia nu va fi contestată de guvernul regional, aceasta va intra în vigoare la 1 iunie.

Vânzarea de alcool pe timp de noapte va rămâne permisă în restaurante, baruri, locuri de divertisment și în magazinele duty-free de pe aeroportul Chopin din Varșovia.

