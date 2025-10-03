Imagini incredibile vin de la Cluj, acolo unde un tânăr membru al Filarmonicii din oraş a fost operat pe creier în timp ce ținea un adevărat recital. Pacientul de 29 de ani a cântat o arie din Nunta lui Figaro în timp ce chirurgul înlătura o tumoră. Procedura este numită awake surgery şi urmăreşte să verifice dacă îi este afectat centrul vorbirii. Momentul a fost cu atât mai special cu cât medicul este chiar dirijorul corului în care baritonul cântă.

El este Ștefan, bariton al Filarmonicii din Cluj și membru al corului "Anastasios". A fost operat de medicul Iustinian Simion pentru extirparea unei tumori care îi invadase partea stângă a creierului, unde se află aria motorie şi cea a vorbirii.

"Am aflat seara la 11 şi dimineaţa i-am scris. În cinci minute, dânsul mi-a răspuns. Eu cu domnul doctor ne ştim de vreo şapte, opt ani. Cântăm împreună, comunicăm frecvent", a povestit Ştefan, cântăreţ al Filarmonicii din Cluj.

Operație pe creier cu pacientul treaz

Neurochirurgul este chiar fondatorul corului bizantin din care pacientul face parte. A decis ca partea cea mai dificilă a intervenţiei să se realizeze în timp ce prietenul său e conștient.

"Am adormit bolnavul, am ajuns la tumoră şi în momentul în care am rezecat tumora am rezecat-o cu el treaz, punându-l în permanenţă să cânte, să mişte mâna şi piciorul astfel încât să avem un semn clar că suntem bine şi nu lezăm ţesut normal, funcţional", a explicat dr. Iustinian Simion, neurochirurg, cum funcţionează operaţia.

Operaţia, în urma căreia exista riscul ca tânărul clujean să rămână paralizat pe partea dreaptă sau să nu mai poată vorbi, a fost un succes.

"Nici nu vă pot exprima în cuvinte ce am simţit în momentul în care l-am trezit intra-operator şi l-am întrebat "Ştefane, eşti bine, totul bine acolo?" Şi el a spus "Da, aici la mine e bine totul. Acolo la tine cum e?", a declarat dr. Iustinian Simion.

Muzica, liantul dintre medic și pacient

"Am fost conştient, deci ştiu toate întrebările care mi-au fost adresate. Acum m-am mai bâlbâit, nu ştiu asta exact, dar ştiu că domnul doctor discuta cu mine de acolo din spate", a adăugat muzicianul.

Pentru că muzica îi unește pe cei doi, Ștefan a ales să cânte – la fel cum o făcuseră împreună cu o zi înainte. Pacientul se află acum în recuperare, dar curând se va întoarce pe scenă.

Acest tip de intervenții sunt rare în România. În urmă cu doi ani, medicii italieni au operat un pacient care cânta la saxofon, iar o echipă din Marea Britanie a realizat în 2020 aceeaşi procedură în timp ce o tânără susţinea un adevărat concert la vioară.

