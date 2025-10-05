Moment cu o încărcătură emoţională uriaşă aseară în Piaţa Naţiunilor Unite din Iaşi! Peste 550 de lumânări au fost aprinse în memoria celor 7 copiii morţi la spitalul "Sfânta Maria", iar zecile de participanţi au purtat un banner uriaş pe care au scris cu litere de tipar - "Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul".

Piața Națiunilor Unite din Iași a fost aseară o mare de durere. Peste 550 de candele au fost aprinse în memoria celor șapte copii uciși în Spitalul "Sfânta Maria", pentru a forma un mesaj dur, adresat statului român: "Neam ucis de nosocomiale".

Pentru a treia oară în ultimii ani, literele formate din lumânări au strălucit în întuneric ca un simbol al neputinței. Prima dată, la șase ani de la dezastrul din Colectiv. A doua, după tragedia de la maternitatea din Cluj, când mai mulți bebeluși au murit. Iar aseară, în Capitala Moldovei, durerea s-a reaprins.

"Sper sincer că aceasta este ultima dată când scoatem aceste candele", a spus Tudor Brădățan, directorul Asociației Declic.

Zeci de oameni s-au adunat și în fața Facultății de Medicină și Farmacie din Iași, cu același mesaj: vrem adevăr și responsabilitate. Cei prezenți au semnat și petiția prin care Asociația Declic cere statului român să raporteze zilnic situația infecțiilor nosocomiale din spitalele din țară.

"Statul român închide ochii la tragedii"

"Dintre toate cazurile în care am avut petiții, cea mai mare mâhnire a fost legată de infecțiile nosocomiale. Niciodată nu am simțit că am fost luați în serios de Ministerul Sănătății sau de Guvern. Sper ca, de data aceasta, prin tragedia de la Iași, să fie și ultima dată când statul român închide ochii la tragediile care se întâmplă în fiecare zi în spitalele din România", a mai declarat Tudor Brădățan.

Un tânăr participant la comemorare spune că "s-au întâmplat în ultimii ani mai multe erori de genul acesta, care, din punctul meu de vedere, au fost ascunse sub preș de fiecare dată. Cred că de data aceasta trebuie să tragem un semnal de alarmă".

O altă femeie, venită în piață alături de rudele copiilor, mărturisește: "Am ieșit în stradă cu speranța că vom putea schimba ceva. Suntem alături de părinții îndurerați, care au pierdut recent un copil din cauza infecțiilor nosocomiale, și dorim cu ardoare să se schimbe ceva în sistem".

Un alt ieșean spune că "au fost prea multe tragedii, prea multe persoane dragi care au murit. Dacă nu învățăm și nu își asumă autoritățile, vom continua aceeași greșeală la infinit".

"Situația e absolut revoltătoare", a spus o tânără. "Pe mine m-a cutremurat".

Printre cei care au aprins o candelă în memoria celor șapte copii s-au aflat și rudele micuților. Bunica uneia dintre victime, Elena Stângaciu, povestește printre lacrimi: "Micuța Serafima, după ce s-a chinuit trei săptămâni din viața ei scurtă, a decedat din cauza unei bacterii luate în spital, Klebsiella". Ea adaugă: "Vrem să știm și noi, a fost ghinion, a fost neglijență? S-a aflat la locul nepotrivit și la momentul nepotrivit. Am dori ca spitalele să fie locul potrivit pentru orice copil din țara aceasta și timpul să fie un timp potrivit pentru vindecare, nu pentru moarte".

Șapte copii uciși de o bacterie în Spitalul "Sfânta Maria"

În cursul lunii septembrie, șapte copii, cu vârste între câteva săptămâni și 15 ani, internați în secția ATI din corpul A al Spitalului pentru copii "Sfânta Maria" din Iași, au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Raportările despre focarul de infecții nosocomiale asociate actului medical s-au făcut cu întârziere, iar ministrul Sănătății a cerut mai multe demisii.

Durerea, furia și neputința familiilor au reaprins, încă o dată, lumina celor 550 de candele care au format cuvintele devenite simbol: "Neam ucis de nosocomiale".

