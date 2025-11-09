Un nou caz şocant ne arată cum nepăsarea autorităţilor în faţa violenţei domestice poate lua vieţi nevinovate. O femeie de 26 de ani din Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de soţul gelos.

Femeia avea un ordin de protecţie pe care soţul l-a încălcat în mod repetat, fără ca cineva să ia vreo măsură împotriva lui. Ba mai mult, tatăl victimei, care a reclamat situaţia la Poliţie, a fost amendat de trei ori pentru că ar fi sunat la 112 în mod abuziv.

Atacul sângeros a avut loc în plină stradă, imediat după lăsarea întunericului. Sătulă de bătăile soţului, Mihaela se mutase de două luni în casa părinţilor din Beciu, Teleorman, alături de fiul ei cel mic, în vârstă de doi ani. Ceilalţi doi copii ai cuplului erau în grija tatălui.

Aseară, crezându-se în siguranţă, femeia a plecat cu băieţelul de mână să viziteze o vecină. Nu ştia că soţul gelos o pândea din umbră.

De 15 ori a înjunghiat-o soţul devenit călău.

Individul de 42 de ani este internat acum cu răni la gât şi la mâini, cu şanse minime de supravieţuire.

Mihaela a cerut un ordin de protecţie, când, după o bătaie cruntă din partea soţului, a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale. Documentul a fost emis pe 22 septembrie. După patru zile, femeia a reclamat că soţul a răpit-o dintr-un parc şi a violat-o. A fost deschis atunci un dosar penal.

Lăsat liber, bărbatul a continuat s-o terorizeze, chiar dacă ordinul de protecţie nu-i permitea să se apropie la mai puţin de 50 de metri de soţie şi locuinţa părinţilor. Iar pe reţelele de socializare o ameninţa în mod deschis.

Tatăl victimei are telefonul plin cu apelurile făcute la poliţie. N-a primit niciodată răspunsul pe care îl aştepta.

N-au fost ameninţări goale. În decurs de o lună, bărbatul a fost amendat de două ori pentru că a sunat abuziv la 112. Pe 24 octombrie, tatăl a mai primit o amendă pentru tulburarea liniştii publice. Aruncase cu pietre în maşina ginerelui. Ucigaşul nu a păţit nimic atunci pentru încălcarea ordinului de protecţie. Tatăl victimei însă, s-a ales cu o bătaie.

Poliţiştii din Beciu, care ar fi trebuit să monitorizeze respectarea ordinului de protecţie, au refuzat să comenteze situaţia. N-au fost de găsit nici la sediu.

În primele şapte luni ale anului au fost emise 8.194 de ordine de protecție. Dintre acestea, aproape jumătate au fost încălcate.

