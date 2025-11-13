Noapte de groază în Teleorman. Doi bărbaţi și-au bătut nevestele, unul și-a amenințat mama cu moartea

Trei bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi de poliţie pentru violenţă în familie. Doi şi-au bătut soţiile şi unul şi-a ameninţat mama cu moartea, informează, joi, IPJ Teleorman.

În două dintre cazuri au fost emise ordine de protecție provizorii, iar în unul dintre ele agresorul poartă deja un dispozitiv electronic de monitorizare, potrivit Agerpres.

Bătaie în familie - alcoolul i-a luat minţile

Primul caz s-a petrecut în comuna Dracea, unde un bărbat de 38 de ani și-a agresat soția în propria locuință, în seara de 11 noiembrie, în jurul orei 21:30. Totul ar fi pornit de la un conflict spontan, alimentat de consumul de alcool.

Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Crângu au emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul a fost echipat cu dispozitiv electronic de monitorizare. Agresorul a fost reținut.

Un alt bărbat de 53 de ani şi-a bătut soţia în mijlocul nopţii

Un alt caz de violență domestică a avut loc în comuna Viișoara, tot în zona de competență a Secției 7 Crângu.

În noaptea de 12 noiembrie, la ora 03:00, un bărbat de 53 de ani și-ar fi agresat fizic soția, în timp ce se aflau la domiciliul comun. Polițiștii au intervenit prompt și au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

"Te omor!" - ameninţarea fiului la adresa mamei

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat în comuna Cervenia, unde un bărbat de 49 de ani este cercetat pentru violență în familie și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, la data de 12 noiembrie, în timp ce se afla la domiciliul comun, bărbatul și-ar fi amenințat mama cu moartea.

Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Smârdioasa au emis un ordin de protecție provizoriu, însă femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere pentru fiul său. Agresorul a fost reținut.

Polițiștii reamintesc că violența în familie este o infracțiune gravă și că autoritățile dispun tot mai des ordine de protecție și măsuri electronice de monitorizare a agresorilor, pentru protejarea victimelor.

