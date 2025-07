Minerii de la Vulcan şi Lupeni au fost într-o situaţie disperată săptămâna trecută, după ce toate sistemele electrice au cedat. "Au rămas oamenii în subteran fără curent, fără aeraj. Eu am lucrat la mine, puteau să moară acolo. Se adună metanul cu praful de cărbune şi se formează explozii", a declarat un fost miner. "Fără plan de evacuare în situaţii de urgenţă. Am stat pe telefoane cu toţi operatorii de energie din acea zonă pentru a comuta reţelele, pentru a ne asigura că avem energie şi putem să scoatem oamenii. Am trimis Corpul de control la cei de la Complexul Energetic Valea Jiului, pentru că am rămas siderat că nu aveau o proiecţie, nu aveau generatoare de rezervă", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Localnicii se plâng că penele de curent sunt frecvente în Valea Jiului

Localnicii se plâng că penele de curent sunt frecvente în Valea Jiului. De fiecare dată când se produc, întreruperile de electricitate ameninţă viaţa minerilor care acuză că nu au suficiente echipamente de salvare. "Două aparate de salvare la fiecare sucursală minineră, în condiţiile în care echipele sunt din minimum trei. Suntem într-o situaţie extrem de gravă, o situaţie în care practic noi nu putem să intervenim dacă se întâmplă ceva în subteran", a declarat Darius Cîmpean, președintele Sindicatului Muntele, Valea Jiului.

"Pregătirea răspunsului la astfel de situaţii de criză cum e o chestie punctuală sau generală se face prin simulări. Vezi în ce măsură echipamentele care ar trebui să fie dimensionate pentru a prelua, pentru a răspunde în asemenea situaţii există, funcţionează, sunt într-o stare bună. Iei măsuri pentru a te pregăti", a declarat Corneliu Bodea, expert energie. 12.000 de mineri lucrează în minele din toată ţara.

