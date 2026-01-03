Suspiciune de crimă în Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști. Victima fusese adusă acasă de la azilul de bătrâni pentru a fi împreună cu familia de sărbători.

Inițial, bărbatul de 47 de ani a susținut că tatăl său ar fi murit după ce s-ar fi lovit singur cu capul de pereți, însă în fața închetatorilor acesta nu a dorit să ofere mai multe detalii sau să facă alte declarații, motiv pentru care nu există stabilit clar un motiv al crimei.

În noaptea dintre ani, suspectul a rămas singur acasă în locuința lor dintr-un complexul rezidențial din județul Ilfov, cu tatăl său, un bărbat de 88 de ani, care în mod normal era îngrijit într-un azil, însă pe perioada sărbătorilor de iarnă, familia a decis să îl aducă acasă.

Vineri după amiază, trupul nensuflețit al victimei a fost descoperit de soția autorului, avea urme de violență pe corp, iar polițiștii care au fost sesizați au venit pentru a face cercetări, au sigilat casa și l-au reținut pe individ.

Acesta urmează să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă în fața magistraţilor.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

