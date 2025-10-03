Apar noi imagini de la scandalul din Centrul Vechi, unde weekendul trecut mai mulţi tineri au fost bătuţi de agenţii de pază ai unui bar. Băieţii au fost scoşi cu forţa din local după ce ar fi făcut scandal şi ar fi deranjat alţi clienţi. Agresorii, aflaţi în arest la domiciliu, au vrut să fie puşi în libertate, dar instanţa le-a respins cererea.

Camerele de supraveghere au surprins momentul când tinerii sunt scoşi din bar la ora 4 dimineaţa. Unul dintre băieţi este ţinut de gât de un bodyguard, care după câteva secunde îi dă drumul.

"Îmi aduc aminte doar că l-am văzut pe el (n.r. un prieten) cum era târât afară. Şi m-am dus către bodyguarzi... să zic aşa, i-am pus piedică unuia dintre ei", a mărturisit unul dintre tinerii loviţi.

"Persoanele vătămate au ameninţat şi au tulburat liniştea publică atât în interiorul clubului, tulburând ceilalţi consumatori, de la celelalte mese. Au adresat injurii şi ameninţări", a declarat Laurenţiu Petre, avocatul agenţilor de pază.

Articolul continuă după reclamă

Au urmat câteva minute în care clienţii, vizibil nemulţumiţi de tratamentul la care au fost supuşi, s-au certat cu agenţii de pază.

Bodygarzii au sărit pe tineri şi i-au lovit cu pumnii şi picioarele

"Un grup de oameni a început un conflict şi de atunci lucrurile au degenerat. A fost un scandal destul de rău şi, într-adevăr, a venit poliţia, am văzut multe echipaje de poliţie, de jandarmi", a spus un martor.

Agenţii de pază au fost reţinuţi la câteva zeci de minute după altercaţie. Sunt acuzaţi de abuz în serviciu, loviri sau alte violenţe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

"Magistrații de la Judecătoria Sectorului 3 au decis să-i plaseze pe cei trei agenţi sub arest la domiciliu. Măsura a fost însă contestată atât de avocatul celor trei bărbați cat și de parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului trei", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Instanţa a păstrat măsura arestului pentru cei trei paznici

"Urme pe corp sunt la toţi. Buza spartă, ochiul un pic vânăt. Nu au procedat nici ei corect, pentru că nu era normal să ne agreseze în halul ăsta", a declarat unul dintre tinerii loviţi.

Unul dintre agresori a participat la bătaie doar pentru că-i cunoştea pe paznici, el lucrând ca bodyguard în alt loc. În ciuda conflictului violent, proprietarul barului nu ar fi reziliat contractul de colaborare cu firma de securitate.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰