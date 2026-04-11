Societatea de Transport București a introdus în circulație noile troleibuze electrice Yutong U12, dotate cu tehnologie de ultimă generație menită să crească siguranța în trafic și confortul călătorilor. Printre cele mai importante dotări se numără un sistem de tip alcooltest, care permite pornirea vehiculului doar dacă șoferul trece testul de alcoolemie. Noile troleibuze circulă deja pe mai multe linii din Capitală și fac parte dintr-un program de modernizare a flotei STB.

captură Facebook / Primăria Capitalei

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că noile troleibuze Yutong U12, cea mai recentă generație de vehicule electrice din flota societății, circulă de câteva zile pe liniile 86, 93 și 97.

Este vorba de 22 de troleibuze nou achiziționate.

Articolul continuă după reclamă

Noile troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock.

"Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public", transmite STB.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne.

Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact.

STB a pus în circulație noile troleibuze de luni, 30 martie 2026.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰