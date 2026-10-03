Boeingul Ivan Patzaichin, primul zbor la Chişinău. Aeronava recent intrată în flota TAROM care poartă numele fostului canoist a decolat din Bucureşti la Chişinău, în zborul inaugural. Cele două ţări sărbătoresc şi 100 de ani de la primul zbor comercial.

"Foarte fain, credeam că o să fie un zbor obişnuit. O să merg mai des acasă", a declarat un pasager.

"Super, superb, mie îmi place foarte mult", a spus un altul.

Aeronava Boeing 737 MAX 8 este a doua dintr-o serie de 4 pe care Tarom o va completa în primăvara anului 2027. Poate acomoda până la 180 de pasageri şi poarta numele lui Ivan Patzaichin.

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Soţia lui Ivan Patzaichin şi fiica acestuia, Ivona, au fost printre pasagerii zborului inaugural.

"Pe mine m-a emoţionat foarte mult acest zbor, abia îmi potolesc emoţiile în acest moment. Aş vrea să-i mulţumesc lui Ivan, lui tata, pentru că el este cel care a făcut toate realizările din viaţa lui, ele ne-au unit aici. Cele 7 medalii olimpice cucerite, patru de aur şi trei de argint, sunt mărturia că numele lui nu a fost ales întâmplător pentru a fi purtat de această aeronaval", a declarat Ivona Patzaichin, fiica lui Ivan Patzaichin.

Nu a lipsit nici partenerul de barcă al canoistului, Toma Simionov.

"Sper că ne priveşte de sus. S-a făcut echipajul Ivan-Toma şi am câştigat Olimpiada de la Moscova, '81-'82, '83 Mondiale şi, în '84, aur şi argint la Los Angeles. A fost o onoare pentru mine", a spus Toma Simionov.

Zborul de astăzi, de la Otopeni la Chişinău, celebrează şi un moment special pentru România şi Republica Moldova.

"În acest an noi sărbătorim 100 de ani de la primul zbor efectuat în 1926, de la Bucureşti la Galaţi. De la Galaţi, avionul a zburat la Chişinău şi la Iaşi", a declarat Vladimir Bolea, viceprim-ministru Republica Moldova

În aer, pasagerii au primit un prânz special cu specific pescăresc din zona Dunării. Nici vinul nu a lipsit, pentru că tot azi, moldovenii serbează şi ziua naţională a vinului.

Lansarea noii aeronave vine la doar câteva zile după ce senatorul USR Cristian Ghinea a îndemnat românii să nu mai cumpere bilete la Tarom pentru că va da faliment. Mesajul a stârnit controverse pe scena politică.

"Nu cumpăraţi bilete doar pentru următoarele două luni, cumpăraţi bilete şi mai departe, aveţi încredere că această companie poate şi va merge mai departe", a declarat Ionel Scriosteanu, secretar de stat.

Prima aeronava Tarom Boeing 787 MAX 8 a fost lansată luna trecută şi poartă numele fostului antrenor Mircea Lucescu.