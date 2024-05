Vezi și

Noua lege închide peste 80% dintre căminele private de bătrâni din țară. Constantin are 74 de ani și e îngrijorat că va trebui să-și găsească o nouă casă. "În acest cămin mi-am găsit liniștea și familia adevărată. Aici e casa mea, aici trăiesc, pentru că nu am unde să mă duc. Nu am pe nimeni să mă întrețină", mărturiseşte Constantin Ion.

În România, 33.000 de bătrâni din 790 de cămine se află în aceasta situație. În județul Argeș, unui cămin deja i s-a suspendat licență de funcționare.

"În 30 de zile trebuie să închid centrul. Sunt beneficiari care nu mai au familii, case, care au probleme grave de sănătate", spune Alina Aldescu, asistent social în Argeș.

Legea îi obligă pe administratorii căminelor să schimbe şi structura clădirilor

Mai exact, legea îi obliga pe administratorii căminelor să schimbe şi structura clădirilor. Materialele de construcție trebuie să fie unele rezistente la foc. Centrele trebuie dotate cu hidranți interiori și exteriori, chiar dacă, în unele zone din mediul rural, încă nu exista apă curentă. Nu trebuie să lipsească nici detrctoarele pentru pentru fum.

O uşă ar trebui să măsoare 2 metri și 10 înălțime și 1 metru 40 lățime. În schimb, holul ar trebui să măsoare 2 metri 20 lățime. Dacă regulile nu sunt respectate, licența le-ar putea și suspendată.

"Solicităm autorităților un termen de 2 ani pentru implemetarea acestor măsuri. Costurile vor fi atât de mari, vor rămâne câteva hoteluri unde costurile sunt foarte mari și doar oamenii bogați și le vor putea permite, ceea ce nu este corect", a declarat Katia Cicala, preşedintele Patronatului Furnizorilor Privaţi de Servicii Sociale (PFPSS).

Normele în vigoare pun pe primul loc siguranță vârstnicilor

Documentația tehnică, obținerea avizelor de construcție, implementarea și autorizația ISU, o să îi coste pe administratori peste 250.000 de euro. Afectați vor fi și aparținătorii. "Ar însemna să nu am loc de muncă, să nu mă pot duce la muncă și să am grijă de tată și la rândul nostru încep datoriile, copii că avem și copii de crescut și nu ne putem permite", spune un aparţinător.

Normele în vigoare pun pe primul loc siguranță vârstnicilor, spun autoritățile. Cererea către spitale ar putea crește, în următoarea perioadă.

