Ochii la drum! Tot mai mulţi pietoni sunt răniţi pe zebre pentru că traversează mai atenţi la telefon decât la maşini. O echipă Observator a filmat chiar un tânăr care lucra la laptop pe trecerea de pietoni. Poliţiştii nu pot decât să numere victimele - legea care îi amendează pe cei imprudenţi este blocată în parlament. La fel de vinovaţi pentru accidente sunt şi şoferii. Şase din 10 stau cu telefonul în mână şi când conduc.

Un experiment făcut în cele mai aglomerate intersecţii din Bucureşti arată viteza de reacţie a pietonilor care sunt atenţi la drum când traversează şi a celor care se concentrează la altele.

"Cei care sunt atenţi când traversează, fără telefon, tresar imediat sau măcar ridică privirea. Dar cei cu ochii în ecran sau cu muzica în căşti reacţionează mai târziu sau chiar deloc. Diferenţa e de câteva secunde, dar în trafic, înseamnă enorm! Anul trecut, într-o singură intersecţie au fost rănite grav 17 persoane", transmite Ana-Maria, reporter Observator.

Pietonii care sunt mai atenţi la telefoane decât la traversare sunt amendaţi în multe ţări europene.

Amenzi pentru pietoni distraşi în Europa:

• Spania – 200 €

• Kosovo – 50 €

• Macedonia de Nord – 40 €

• Lituania – 40 €

• Serbia – 25 €

La noi, o astfel de lege este blocată la Camera Deputaţilor.

"Când traversezi nu mergi cu telefonul şi cu căştile în urechi. Că se întâmplă ceva şi dai vina pe ăla de la maşină care cică el e de vină, dar tu eşti de vină", spune un pieton.

"În prezent, nu există nicio sancţiune pentru pietonii care traversează partea carosabilă utilizând telefonul mobil sau cu căştile în urechi", susţine Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

La fel de distraşi de ecrane sunt şi unii şoferi, deşi pentru ei există sancţiuni şi pericolul unor accidente grave. La Suceava, un tânăr de 19 ani a dat cu maşina peste o fetiţă care traversa pe la trecerea de pietoni. Poliţiştii care îl anchetează cred că se uita la telefon şi nu a observat-o.

"Îmi pun Waze, răspund la mesaje, răspund la telefon. Nu e normal, dar nu avem timp să tragem pe dreapta să răspunem la mesaje", recunoaşte un şofer.

"Pentru cei care utilizează telefonul mobil în timpul deplasării, fără dispozitive de tip mâini libere, sancţiunile sunt cuprinse 6 şi 8 puncte", spune Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Mii de şoferi rămân anual fără permis de conducere pentru că sunt prinşi de poliţişti cu atenţia împărţită între ecrane şi condus.

