Târgul de carte organizat în Capitală a atras mii de tineri. "Vin de patru ani. Excepţional! Adică în fiecare an a fost la fel. Pentru mine e o tradiţie şi e mereu fabulos. Am fost toamna asta la Gaudeamus şi am zis că trebuie să vin şi la Bookfest anul acesta".

"Prezenţa anul acesta la târg din partea tinerilor a fost mult mai mare decât în anii precedenţi", a declarat Ştefan Monea, director comercial editură. Tinerii au avut de ales dintr-o gamă foarte largă. De la romane poliţiste, la cărţi de dragoste şi biografii. Toţi au plecat cu sacoşile pline acasă.

"Sunt la mare căutare acum cărţile romantasy, e un portamento între romance şi fantasy, unde povestea de dragoste e mai importantă în lectura lor, în preferinţele lor şi fantasy-ul rămâne undeva mai în fundal", a declarat Shauki Al-Gareeb, director editorial "young adult".

Editurile s-au asigurat că preţurile vor fi potrivite pentru buzunarele tuturor. La târgul de carte Bookfest, organizat la Romexpo, sunt prezente peste 100 de edituri. Aici, tinerii s-au putut bucura de pachete promoţionale, dar şi de reduceri între 10 şi 50%.

"E o informaţie interesantă, pentru că un tânăr cheltuie mai mult decât un adult pe cărţi. Deci valoarea bonului pentru tineri se încadrează undeva în jur de 120-140 de lei", a declarat Ştefan Monea, director comercial editură. "Cheltuiesc cam 1000 de lei pe an pe cărţi. Am cheltuit 600 de lei doar acum la Bookfest". Festivalul internațional de carte Bookfest a avut un număr record de vizitatori și vânzări impresionante şi anul acesta.

