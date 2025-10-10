O ambulanţă care transporta sânge, implicată într-un accident rutier în Ploieşti. O persoană a fost rănită

O ambulanţă care transporta sânge a fost implicată, vineri, într-un accident rutier produs în municipiul Ploieşti. Şoferul autoturismului care a lovit ambulanţa a fost rănit, potrivit Agerpres.

Trei autovehicule, inclusiv o ambulanță, au fost implicate în coliziunea produsă, se pare, din cauza unui şofer care nu a oprit la "Stop".

"În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe Aleea Pichetului ar fi intrat în coliziune cu o ambulanţă care circula pe Bulevardul Republicii. În urma impactului, ambulanţa a fost proiectată într-un alt autoturism, aflat oprit la semaforul electric. Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului autoturismului, un bărbat de 47 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijirilor medicale de specialitate", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Toţi cei trei şoferi implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

