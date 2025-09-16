Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iași a început cu un incident nefericit. O femeie de 80 de ani, venită cu trenul de la București împreună cu o prietenă, a căzut din patul superior al compartimentului de tip cușetă și a suferit mai multe traumatisme.

O bătrână de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din pat, la cuşetă. Mergea la Sfânta Parascheva - Shutterstock

O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă. Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.

Femeia a căzut de la o înălţime de aproape doi metri şi a suferit un traumatism cranio-cerebral, dar şi mai multe răni.

Bătrâna mergea la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Potrivit medicilor, femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Iași, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral fără pierdere de cunoștință, contuzie la nivelul coloanei cervicale, contuzie puternică la brațul stâng cu suspiciune de fractură, contuzie toraco-abdominală și contuzie la piciorul stâng. Pacienta se află în prezent în investigații suplimentare.

Medicii atrag atenția că pelerinii care vin la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva trebuie să fie atenți la propria sănătate și la riscurile de accidente, în special persoanele vârstnice sau cu afecțiuni cronice.

"A ajuns la noi în UPU cu traumatism cranio-cerebral, dar fără să îşi piardă cunoştinţa. Are, de asemenea, contuzie cervicală, dar prezintă şi o lovitură puternică la braţul stâng, posibil fractură. De asemenea, i-a fost afectat piciorul stâng, având şi o contuzie toraco-abdominală. Se află în spital pentru investigaţii", a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Cel mai probabil, femeia care s-a lovit în tren a vrut să evite aglomeraţia de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi din luna octombrie şi a decis să vină mai repede pentru a se închina la moaşte.

