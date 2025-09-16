Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O bătrână de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din pat, la cuşetă. Mergea la Sfânta Parascheva

Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iași a început cu un incident nefericit. O femeie de 80 de ani, venită cu trenul de la București împreună cu o prietenă, a căzut din patul superior al compartimentului de tip cușetă și a suferit mai multe traumatisme.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 11:12
Vagon cuşetă O bătrână de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din pat, la cuşetă. Mergea la Sfânta Parascheva - Shutterstock

O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă. Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.

Femeia a căzut de la o înălţime de aproape doi metri şi a suferit un traumatism cranio-cerebral, dar şi mai multe răni.

Bătrâna mergea la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Articolul continuă după reclamă

Potrivit medicilor, femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Iași, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral fără pierdere de cunoștință, contuzie la nivelul coloanei cervicale, contuzie puternică la brațul stâng cu suspiciune de fractură, contuzie toraco-abdominală și contuzie la piciorul stâng. Pacienta se află în prezent în investigații suplimentare.

Medicii atrag atenția că pelerinii care vin la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva trebuie să fie atenți la propria sănătate și la riscurile de accidente, în special persoanele vârstnice sau cu afecțiuni cronice.

"A ajuns la noi în UPU cu traumatism cranio-cerebral, dar fără să îşi piardă cunoştinţa. Are, de asemenea, contuzie cervicală, dar prezintă şi o lovitură puternică la braţul stâng, posibil fractură. De asemenea, i-a fost afectat piciorul stâng, având şi o contuzie toraco-abdominală. Se află în spital pentru investigaţii", a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Cel mai probabil, femeia care s-a lovit în tren a vrut să evite aglomeraţia de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi din luna octombrie şi a decis să vină mai repede pentru a se închina la moaşte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cuseta vagon tren iasi batrana
Înapoi la Homepage
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job?
Observator » Evenimente » O bătrână de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din pat, la cuşetă. Mergea la Sfânta Parascheva