O cisternă cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat în Prahova

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești au intervenit în comuna Brazi, județul Prahova, după ce o cisternă încărcată cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat.

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 07:59
O cisternă cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat în Prahova - Shutterstock

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor în cazul producerii unui eveniment rutier în care a fost implicată o autocisternă pe raza comunei Brazi”, se arată în informarea emisă de ISU Prahova.

În incident a fost implicată o autocisternă încărcată cu aproximativ 10 tone de benzină și 24 de tone de motorină, care a derapat în afara părții carosabile.

Autoritățile au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

De asemenea, nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil.

Ulterior, autocisterna a fost readusă pe carosabil, încheindu-se misiunea serviciile de intervenție.

