O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat în Braşov, după ce unul dintre cauciucuri i-a explodat

A fost pericol de explozie, ieri, pe DN 1, între două localităţi din judeţul Braşov! O autocisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

Accidentul s-a petrecut după ce unul dintre cauciucuri a explodat, iar şoferul a pierdut controlul volanului. Traficul rutier a fost restricţionat zeci de minute şi, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Circulaţia autovehiculelor este temporar blocată marţi pe DN 1, în zona localităţii braşovene Voila, fiind deviată pe rute alternative, după ce o autocisternă, care ar fi transportat acid sulfuric, a ieşit de pe carosabil în urma unei explozii la o roată, au informat ISU şi IPJ Braşov.

Nu sunt victime, ci pagube materiale, a precizat IPJ Braşov. Pe lângă autospeciala de stingere cu apă şi spumă şi câte un echipaj de descarcerare, respectiv unul SMURD, la faţa locului a fost direcţionat şi un echipaj CBRN.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, a fost anunţată şi Garda de Mediu, a menţionat ISU Braşov. Forţele de intervenţie trimise la faţa locului iau măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţă a zonei, a mai precizat sursa citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰