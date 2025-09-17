O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat în Braşov, după ce unul dintre cauciucuri i-a explodat
A fost pericol de explozie, ieri, pe DN 1, între două localităţi din judeţul Braşov! O autocisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat în afara părţii carosabile.
Accidentul s-a petrecut după ce unul dintre cauciucuri a explodat, iar şoferul a pierdut controlul volanului. Traficul rutier a fost restricţionat zeci de minute şi, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
Circulaţia autovehiculelor este temporar blocată marţi pe DN 1, în zona localităţii braşovene Voila, fiind deviată pe rute alternative, după ce o autocisternă, care ar fi transportat acid sulfuric, a ieşit de pe carosabil în urma unei explozii la o roată, au informat ISU şi IPJ Braşov.
Nu sunt victime, ci pagube materiale, a precizat IPJ Braşov. Pe lângă autospeciala de stingere cu apă şi spumă şi câte un echipaj de descarcerare, respectiv unul SMURD, la faţa locului a fost direcţionat şi un echipaj CBRN.
De asemenea, a fost anunţată şi Garda de Mediu, a menţionat ISU Braşov. Forţele de intervenţie trimise la faţa locului iau măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţă a zonei, a mai precizat sursa citată.
