O dronă a intrat în spaţiul aerian românesc. A dispărut de pe radare după ce au fost ridicate două F16

Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

UPDATE: A fost emis un al doilea mesaj RO-Alert, tot în Tulcea. Al doilea mesaj RO-Alert s-a dat din cauza expirării celor 90 de minute de când s-a dat primul, fără ca alerta aeriană să expire.

Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriana Feteşti au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, informează MApN printr-un comunicat de presă.

Drona nu a survolat zonele locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent

Potrivit sursei citate, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian national, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, precizează sursa citată.

În momentul emiterii comunicatului, situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian, mai precizează MApN.

Sâmbătă după-amiază, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, fiind îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

Şi în Polonia, avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au declarat autorităţile poloneze. Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina, şi, pentru prima dată de la începutul războiului, avioane poloneze şi aliate au deschis focul şi au doborât unele dintre obiectele care au pătruns în spaţiul aerian polonez. Urmare a acestui incident, NATO a anunţat vineri că a lansat operaţiunea "Eastern Sentry" (Santinela Estului) pentru consolidarea apărării pe flancul de est, inclusiv a României.

