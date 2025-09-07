O femeie din Petroşani trăieşte un coşmar din cauza unui vecin. Susţine că bărbatul, ajutat de prieteni, aruncă pietre pe acoperișul casei, îi incendiază gardul, îi aruncă petarde şi cocktailuri Molotov în curte. Femeia a depus nenumărate plângeri la poliţie şi imagini surprinse de camerele de supraveghere. Oamenii legii spun că au un cerc de suspecţi, dar până acum nu au avut probe suficiente pentru a lua vreo măsură.

Femeia din Petroşani care a dorit să rămână anonimă susţine că de doi ani este terorizată de un vecin. Totul ar fi început când şi-a instalat camere de supraveghere în curte, iar poliţia i-a cerut ajutorul pentru a vedea cine a incendiat o maşină de pe stradă.

"L-au deranjat camerele şi a venit şi mi le-a spart. Mi s-a spus atunci de către un domn poliţist: doamnă, staţi liniştită că nu o să păţiţi nimic. Ceea ce n-a fost aşa", a spus femeia terorizată.

De atunci spune că nu e săptămână să nu fie intimidată. Se teme pentru viaţa ei, mai ales că soţul lucrează ca şofer de TIR şi este plecat 6 luni pe an din ţară.

"Cel mai frică îmi este de foc, îl stingi foarte greu. Îmi este teamă şi cu maşina când ies din curte să nu mă trezesc că îmi aruncă cu ceva", a mai spus femeia.

Femeia s-ar fi trezit inclusiv cu un cocktail Molotov aruncat în curte.

"Am auzit o bubuitură chiar aici în spatele casei şi a explodat. Când m-am uitat pe cameră, s-a văzut focul pur şi simplu", mărturiseşte femeia.

După fiecare incident, a mers la poliţie.

"De fiecare data acelaşi lucru: nu avem o dovadă concreta, nu putem să facem nimic", se plânge femeia.

În total, 14 plangeri în 2 ani au fost depuse de femeia terorizată, dar niciuna nu a ajuns în instanţă. Mai mult, atunci când poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, procurorul l-a anulat a doua zi, pe motiv că nu sunt suficiente probe.

"Poliţiştii au desfăşurat activităţi de cercetare şi investigaţii în toate cazurile sesizate, constituind deja un cerc de suspecţi", a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

Observator a încercat să obţină un punct de vedere şi de la presupusul agresor, dar bărbatul a refuzat să vorbească.

